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Офицер Народной милиции Марочко заявил, что ВСУ отказались от планов наступления на ЛНР

Офицер Народной милиции Марочко заявил, что ВСУ отказались от планов наступления на ЛНР

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины отказались от планов полномасштабного наступления на ЛНР из-за больших потерь, нарушений поставок боеприпасов и плохих погодных условий.

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