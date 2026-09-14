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Регионы России

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Глобальная сеть МАСТЕР впервые зафиксировала оптический аналог гамма-всплеска GRB 260604C

Глобальная сеть МАСТЕР впервые зафиксировала оптический аналог гамма-всплеска GRB 260604C

Глобальная сеть телескопов-роботов МАСТЕР МГУ первой в мире обнаружила оптический аналог гамма-всплеска GRB 260604C, зарегистрированного космическими обсерваториями Fermi/GBM и SVOM 4 июня 2026 года.

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