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С кабиной перед двигателем: МАЗ начал тесты грузовика следующего поколения

С кабиной перед двигателем: МАЗ начал тесты грузовика следующего поколения

Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов дал старт опытной эксплуатации автопоезда в составе инновационного тягача МАЗ-545001 (MAZ-X) и изотермического полуприцепа «Купава».

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