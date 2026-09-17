С кабиной перед двигателем: МАЗ начал тесты грузовика следующего поколения

Министр промышленности Белоруссии Андрей Кузнецов дал старт опытной эксплуатации автопоезда в составе инновационного тягача МАЗ-545001 (MAZ-X) и изотермического полуприцепа «Купава».
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