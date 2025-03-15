Moscow Rock City
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Moscow Rock City

2 подписчика

Мартовские Иды в Бункере47 🤴

Мартовские Иды в Бункере47 🤴

Мартовские иды наступили, но ещё не прошли! Сегодня вечером один из старейших кавер-коллективов страны Moscow Rock City возвращается в нерушимые стены Bunker47 на Аэропорту! Вы услышите хиты таких грандов, как AC/DC, Billy Idol, Kiss, Metallica, Mötley Crüe, Motörhead, Scorpions, Survivor, Manowar, Deep Purple, Black Sabbath, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Twisted Sister, Iron Maiden, W.

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