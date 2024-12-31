Средства ПВО уничтожили два беспилотника в районе Новошахтинска

Средства противовоздушной обороны днем 31 декабря уничтожили два вражеских беспилотника в районе Новошахтинска в Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
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