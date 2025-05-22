В Порожском готовят летний водопровод

В жилом районе Порожский Братска проводят работы по подготовке к запуску летнего водопровода. Ключевым этапом стало обновление значительного участка сети от водокачки №3 по Первомайскому переулку с заменой старых труб на современные ПВХ, сообщает администрация города.
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