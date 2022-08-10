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Татьяна Тарасова о визитах на тренировки фигуристов: «Хочу до прокатов знать, что люди будут показывать. Понимаете, работу себе ищу»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила, зачем посещает тренировки российских фигуристов. Ранее Тарасова побывала на занятиях групп Этери Тутберидзе, Александра Жулина, а также в академии Евгения Плющенко.

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