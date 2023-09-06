Наш потерянный мир

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Расчет «Осы-АКМ» показал, как поражает беспилотники боевиков в зоне спецоперации

Расчет «Осы-АКМ» показал, как поражает беспилотники боевиков в зоне спецоперации

Ракета с шипением уносится в небо. Несколько секунд ожидания, и оператор зенитного ракетного комплекса «Оса» фиксирует уничтожение цели.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Всем ясно, что навсегда остался жить у нас в народе  завет нашего Героя, который, сказав когда то свое &quot;работайте, братья,&quot; чем и предрек там такое положение вещей... И в последователи этого записалось уже довольно много в нашей стране подобных, как этот Магомед Нурбагандов, преданных патриотов свой Родины и самоотверженных людей.
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