Расчет «Осы-АКМ» показал, как поражает беспилотники боевиков в зоне спецоперации
Ракета с шипением уносится в небо. Несколько секунд ожидания, и оператор зенитного ракетного комплекса «Оса» фиксирует уничтожение цели.
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Всем ясно, что навсегда остался жить у нас в народе завет нашего Героя, который, сказав когда то свое "работайте, братья," чем и предрек там такое положение вещей...
И в последователи этого записалось уже довольно много в нашей стране подобных, как этот Магомед Нурбагандов, преданных патриотов свой Родины и самоотверженных людей.
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