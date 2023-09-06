Расчет «Осы-АКМ» показал, как поражает беспилотники боевиков в зоне спецоперации

Влад Владимиров

Всем ясно, что навсегда остался жить у нас в народе завет нашего Героя, который, сказав когда то свое "работайте, братья," чем и предрек там такое положение вещей... И в последователи этого записалось уже довольно много в нашей стране подобных, как этот Магомед Нурбагандов, преданных патриотов свой Родины и самоотверженных людей.