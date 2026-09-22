Сахалинка потеряла более 54 тысяч рублей, поверив в «работу» на маркетплейсах

В Южно-Сахалинске 54-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые предложили ей удаленную подработку по продвижению товаров на маркетплейсах.
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