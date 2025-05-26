В Китае раскритиковали призывы главы МИД Дании о Тайване и сотрудничестве с Россией

Журналисты китайского издания Sohu раскритиковали ряд заявлений главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена во время его визита в Пекин, отметив, что из-за спорных требований поездка закончилась дипломатическим обострением.
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