Развожаев: военные уничтожают БПЛА из стрелкового оружия, жертв нет

В Севастополе военные отражают атаку беспилотников вооружённых сил Украины. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в районе Северной стороны и Балаклавского района системами ПВО и мобильными огневыми группами сбито четыре БПЛА.
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