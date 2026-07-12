Развожаев: военные уничтожают БПЛА из стрелкового оружия, жертв нет

Политика как она есть

В Севастополе военные отражают атаку беспилотников вооружённых сил Украины. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в районе Северной стороны и Балаклавского района системами ПВО и мобильными огневыми группами сбито четыре БПЛА.