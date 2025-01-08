Администрация Джо Байдена вовлекла НАТО в состоянии неготовности к конфликту с Россией. Об этом заместитель госсекретаря США при Буше-младшем Пола Добрянски, заявили на презентации четвертого номера журнала Defense Journal в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».