Администрация Джо Байдена вовлекла НАТО в состоянии неготовности к конфликту с Россией. Об этом заместитель госсекретаря США при Буше-младшем Пола Добрянски, заявили на презентации четвертого номера журнала Defense Journal в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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