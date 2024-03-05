На ямальском месторождении поселился необычный зверь

В ЯНАО на месторождении появился необычный зверь. Вахтовики назвали его «метисом собаки и песца». «Север-Пресс» обратился за комментарием к эксперту, который раскрыл тайну пушистого соседа газодобытчиков.
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