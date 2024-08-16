Земля действительно была «снежком» — найдены горные породы, подтвердившие это

Ученые из Университетского колледжа Лондона установили, что уникальные породы, простирающиеся из Ирландии в Шотландию, могут быть самым полным свидетельством «Земли-снежка» — эпохи в истории планеты, когда она была полностью покрыта льдом.
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