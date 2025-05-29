Курс юаня резко упал до 10,8385

Курс юаня резко упал до 10,8385Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 10,8385, теряя 2,37% С 2000-х годов власти КНР начали реализовывать программу по превращению жэньминьби в конвертируемую, международную валюту.