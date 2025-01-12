При сворачивании отношений Еревана с ЕАЭС в Армении «вырастут цены на энергию и продовольствие, а экспорт армянских товаров сократится на 80%», отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя решения следующего курсом на «Четвёртую республику» правительства Пашиняна дать ход инициативе ряда прозападных партий и групп, собравших 50 тыс.