В Смоленске суд вынес приговор женщине за хладнокровное убийство своего маленького ребёнка

«Вину признала частично». До смертельного удушения смолянка избила малыша орудием Жительницу Кардымовского района Смоленской области региональный суд признал виновной в фактическом убийстве собственного малолетнего ребёнка.
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