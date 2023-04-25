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Российский боец сообщил о снайпере ВСУ, переодевшемся в Артемовске в мирного жителя

Российский боец сообщил о снайпере ВСУ, переодевшемся в Артемовске в мирного жителя

Военнослужащий РФ поделился данными о том, что в ходе проводимых в Артёмовске эвакуационных мероприятий для гражданских лиц снайпер из нацбата «Азов»* замаскировался под обычного горожанина и предпринял попытку выехать из населённого пункта.

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