Российский боец сообщил о снайпере ВСУ, переодевшемся в Артемовске в мирного жителя

Военнослужащий РФ поделился данными о том, что в ходе проводимых в Артёмовске эвакуационных мероприятий для гражданских лиц снайпер из нацбата «Азов»* замаскировался под обычного горожанина и предпринял попытку выехать из населённого пункта.