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На Алтае за сутки выявили 63 носителя коронавируса

На Алтае за сутки выявили 63 носителя коронавируса

В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом. Более половины новых носителей зарегистрировано в Горно-Алтайске (+34), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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