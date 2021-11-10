На Алтае за сутки выявили 63 носителя коронавируса

В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом. Более половины новых носителей зарегистрировано в Горно-Алтайске (+34), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.