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Из сейфа следователя по делу Лерчек пропали изъятые часы Rolex и браслет Bulgari

Из сейфа следователя по делу Лерчек пропали изъятые часы Rolex и браслет Bulgari

После пропажи ювелирных изделий на общую сумму 14,4 млн рублей, изъятых в ходе предварительного расследования дела в отношении блогера Лерчек (настоящее имя ― Валерия Чекалина), возбуждено уголовное дело.

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