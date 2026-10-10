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Журнал «Профиль»

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Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России

Решение принято во исполнение договоренностей президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа.

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