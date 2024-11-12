Театр абсурда
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Театр абсурда

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Малахольные

Малахольные

СИНЭ  АВЕТЯН Помните тот самый знаменитый тост из Кавказской Пленницы - "имею желание купить дом, но не имею возможности, имею возможность купить козу, но не имею желания, так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашщими желаниями"? Читаю вчерашнюю и сегодняшнюю прессу и диву даюсь - насколько точны в своих формулировках были советские киносценаристы.

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