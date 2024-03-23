Опубликован тизер-трейлер грядущего аниме-фильма по ранобэ “Повелитель”На канале KADOKAWAAnime появился новый тизер-трейлер к фильму “Overlord: Sei Oukoku-hen” (Повелитель: Святое королевство) Также сообщили, что фильм в кинотеатрах Японии, выйдет этой осенью.