Опубликован тизер-трейлер грядущего аниме-фильма по ранобэ “Повелитель”На канале KADOKAWAAnime появился новый тизер-трейлер к фильму “Overlord: Sei Oukoku-hen” (Повелитель: Святое королевство) Также сообщили, что фильм в кинотеатрах Японии, выйдет этой осенью.
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