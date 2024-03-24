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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин после дубля «Виннипегу»: «Поиск пути к победе стал большим испытанием. «Вашингтон» играл не лучшим образом в первых двух периодах»

«Для нас поиск пути к победе стал большим испытанием. Первые два периода мы играли не лучшим образом.

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