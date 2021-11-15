"Визг на всю улицу стоял": жуткая "банда" терроризирует местных жителей

На улице Окатовой, 12 во Владивостоке местные жители сообщают о жутком нашествии "банды" крыс. Как отмечают пользователи в социальной сети Instagram vdk_news (12+), эта проблема терроризирует жильцов этого дома уже давно.
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