В результате атаки украинских беспилотников в Ленинградской области пострадали 10 человек. По данным комитета по здравоохранению региона, семь пострадавших, среди которых пятеро детей, были госпитализированы.
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