Губернатор российского региона рассказал о ликвидации возгорания на НПЗ

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем официальном Telegram-канале рассказал о ликвидации возгорания на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), которое произошло в результате самой массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ на регион.
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