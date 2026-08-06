Губернатор российского региона рассказал о ликвидации возгорания на НПЗ

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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем официальном Telegram-канале рассказал о ликвидации возгорания на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), которое произошло в результате самой массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ на регион.