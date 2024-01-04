Немного о радиодеталях в СССР. Где мы их брали?

Начнём с нашего радиолюбительского детства. Ну здесь мы оказались практически единодушны, главным нашем снабженцем в те незапамятные времена, была свалка при каком либо предприятии, специализацией которого была радиоэлектроника.
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