В Госдуме одобрили идею лишать прав за скрытые номера на машине

Водителей, закрывающих номера, могут лишать прав на срок до 1,5 лет.Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении закон о лишении прав на 1,5 года водителей, которые закрывают номера своих транспортных средств.