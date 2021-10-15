В ООН раскритиковали внесение в базу «Миротворца» 12-летней девочки из Луганска

В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой в базу украинского сайта «Миротворец» призвали не использовать детей и жителей, затронутых конфликтом, в политических целях.
В офисе официального представителя генсека ООН в ответ на вопрос о внесении 12-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой в базу украинского сайта «Миротворец» призвали не использовать детей и жителей, затронутых конфликтом, в политических целях.
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