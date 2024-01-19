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Исаев: закон о лишении имущества за фейки об армии правильный и справедливый

Исаев: закон о лишении имущества за фейки об армии правильный и справедливый

Закон о лишении имущества за фейки о Вооруженных силах России позволит бороться с людьми, которые занимаются распространением таких вбросов за рубежом, теми, до кого правосудие пока не может дотянуться, заявил в беседе с «360» первый зампредседателя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

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