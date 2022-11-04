«Это будет коллапс». Новая разметка в центре Владивостока вводит всех в ступор

На прошлой неделе Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал несколько схем, с помощью которых разъяснил, каким образом следует взаимодействовать с новой разметкой, которая 13 октября «преобразила» центральную часть Владивостока.
На прошлой неделе Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал несколько схем, с помощью которых разъяснил, каким образом следует взаимодействовать с новой разметкой, которая 13 октября «преобразила» центральную часть Владивостока.
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