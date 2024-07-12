Расширение в Черном море и будущее Украины: главное о саммите НАТО

Фото: © REUTERS/KEVIN Mohatt То, что будущее украинского лидера Зеленского, как и всей Украины, под вопросом, говорили участники юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне.
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