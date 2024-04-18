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В Орле кафе на улице Ленина продолжают захватывать пешеходную зону

В Орле кафе на улице Ленина продолжают захватывать пешеходную зону

Размещение летних кафе вдоль улицы Ленина давно стало привычным для орловцев обстоятельством. Многие горожане убеждены, что это создаёт особую атмосферу на главной пешеходной улице, да и закону не противоречит.

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