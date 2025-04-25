Врач назвал морепродукты пищей для поддержания здоровья и долголетия

Эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет», кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад рассказал, что неправильное питание может привести к серьёзным заболеваниям и преждевременному старению.
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