"МАСКИ-ШОУ" И "МАССОВЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ В ЭЛИТНОМ БИЗНЕС-КЛУБЕ" В МОСКВЕ: ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ?

Массовые задержания проходят в элитном бизнес-клубе Club 500 в Москве, сообщил ранее SHOT. Позже выяснилась и причина того, что в здание внезапно нагрянули сотрудники ФСБ, налоговой, Управления Экономической Безопасности и следователи.