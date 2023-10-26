"МАСКИ-ШОУ" И "МАССОВЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ В ЭЛИТНОМ БИЗНЕС-КЛУБЕ" В МОСКВЕ: ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ?

Массовые задержания проходят в элитном бизнес-клубе Club 500 в Москве, сообщил ранее SHOT. Позже выяснилась и причина того, что в здание внезапно нагрянули сотрудники ФСБ, налоговой, Управления Экономической Безопасности и следователи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии