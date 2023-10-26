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"МАСКИ-ШОУ" И "МАССОВЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ В ЭЛИТНОМ БИЗНЕС-КЛУБЕ" В МОСКВЕ: ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ?

"МАСКИ-ШОУ" И "МАССОВЫЕ ЗАДЕРЖАНИЯ В ЭЛИТНОМ БИЗНЕС-КЛУБЕ" В МОСКВЕ: ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ?

Массовые задержания проходят в элитном бизнес-клубе Club 500 в Москве, сообщил ранее SHOT. Позже выяснилась и причина того, что в здание внезапно нагрянули сотрудники ФСБ, налоговой, Управления Экономической Безопасности и следователи.

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