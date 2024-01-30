«Ты достойный пример мужества», — Брутян доказывает Муцениеце, что Прилучный может быть идеальным мужем

Зепюр Брутян — новая супруга Павла Прилучного. Ранее актер связывал свою жизнь с Агатой Муцениеце. Объединял его с первой женой изначально кинопроект «Закрытая школа», который сблизил их и дал основу для создания семьи.
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