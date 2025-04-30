Россия вступила в майские: сколько отдыхаем и чего ждать на выходных

МОСКВА, 1 мая, ФедералПресс. Майские каникулы в России начались 1 мая и будут длиться четыре дня, до воскресенья 4 мая, сообщила эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина.
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