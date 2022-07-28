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"Фенербахче" о скандировании фамилии Путина: осуждаем, что нас пытаются связать с политикой

"Фенербахче" о скандировании фамилии Путина: осуждаем, что нас пытаются связать с политикой

Руководство турецкого "Фенербахче" выступило с заявлением по поводу скандирования своими фанатами фамилии президента России Владимира Путина на матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо", передает сайт клуба.

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