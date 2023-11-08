Новая точка на пути круизного лайнера

Новая остановка в маршруте лайнера Astoria Grande – Самсун. ООО «Судоходная компания Аквилон» сообщила, что теперь в маршруте ее круизного судна Astoria Grande – новая интересная точка, турецкий город Самсун.
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