Жарим огурцы: рецепт услышали в деревенской маршрутке

В деревенской маршрутке женщины обсуждали между собой рецепт жареных огурцов. Необычное сочетание! Мы решили его попробовать и, надо сказать, рецепт оказался намного вкуснее всем привычного огуречного салата, который за лето уже изрядно надоел.