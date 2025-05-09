Представленные на параде Победы танки отправят на СВО после дооснащения

Выступившие на параде Победы на Красной площади танки Т-90 М «Прорыв», Т-72Б3 М и Т-80БВМ после установки комплектов дополнительной защиты передадут военным, действующим в зоне специальной военной операции.
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