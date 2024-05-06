Губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ повредил объект связи в селе Старый Хутор

Дрон-камикадзе взорвался в селе Старый Хутор на западе Валуйского городского округа. Повреждения получил инфраструктурный объект связи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
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