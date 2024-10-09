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Военное обозрение

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«На одни и те же грабли»: 1812, 1914, 1941 - возможно ли повторение большой войны

«На одни и те же грабли»: 1812, 1914, 1941 - возможно ли повторение большой войны

История часто повторяется, особенно когда есть невыученные уроки. Царская Россия не выиграла войну – СССР выиграл.

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