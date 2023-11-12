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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Елена Тимофеева
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Первый шаг сделан. Важнейшее решение против абортов принято

Первый шаг сделан. Важнейшее решение против абортов принято

Республика Крым запретила проведение абортов в частных клиниках. Антиабортная тематика всё шире идёт по русским регионам.

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Комментарии
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Александр Каблучко
Да ладно! Пройдитесь по ночным клуба, кабакам и т.д. На каких машинах эти &quot;бедные&quot; рассекают. У них за гульками времени потрахаться нет. Опять же учеба, карьера. В обществе пропал культ семьи
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
&quot;государство возьмёт на себя эти функции и воспитает патриотов страны.&quot; - И кто  же будет воспитывать ?  НРАВСТВЕННЫЕ ДЕГЕНЕРАТЫ ???   СНАЧАЛА САМИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ НУЖНО РОДИТЬ И  ВОСПИТАТЬ !!!
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13 час.
Galina
Как воспитывает государство видно по детским домам! Лучше не нужно это делать!
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10 час.

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