Республика Крым запретила проведение абортов в частных клиниках. Антиабортная тематика всё шире идёт по русским регионам.
Первый шаг сделан. Важнейшее решение против абортов принято
Комментарии
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Александр Каблучко
Да ладно! Пройдитесь по ночным клуба, кабакам и т.д. На каких машинах эти "бедные" рассекают. У них за гульками времени потрахаться нет. Опять же учеба, карьера. В обществе пропал культ семьи
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13 час.
МГ
Малик Гумеров
"государство возьмёт на себя эти функции и воспитает патриотов страны." - И кто же будет воспитывать ? НРАВСТВЕННЫЕ ДЕГЕНЕРАТЫ ??? СНАЧАЛА САМИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ НУЖНО РОДИТЬ И ВОСПИТАТЬ !!!
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13 час.
Galina
Как воспитывает государство видно по детским домам! Лучше не нужно это делать!
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10 час.
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