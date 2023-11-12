Первый шаг сделан. Важнейшее решение против абортов принято

Александр Каблучко Да ладно! Пройдитесь по ночным клуба, кабакам и т.д. На каких машинах эти "бедные" рассекают. У них за гульками времени потрахаться нет. Опять же учеба, карьера. В обществе пропал культ семьи

МГ Малик Гумеров "государство возьмёт на себя эти функции и воспитает патриотов страны." - И кто же будет воспитывать ? НРАВСТВЕННЫЕ ДЕГЕНЕРАТЫ ??? СНАЧАЛА САМИХ ВОСПИТАТЕЛЕЙ НУЖНО РОДИТЬ И ВОСПИТАТЬ !!!