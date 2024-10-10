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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прямая трансляция Уиттакер – Чимаев на UC 308 26 октября, как и где покажут бой

Прямая трансляция Уиттакер – Чимаев на UC 308 26 октября, как и где покажут бой

В субботу, 26 октября 2024 года пройдет долгожданный турнир по правилам ММА – UFC 308. В со-главном бою в октагоне встретятся средневесы Роберт Уиттакер и Хамзат Чимаев.

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