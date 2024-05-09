Запад добился своего. У России новый президент. Но почему же тогда нет радости на их лицах?

ПРОСТО О СЛОЖНОМ Помню, в старые времена видеомагнитофонов и различных прокатов кассет, смотрел как-то фильмец про злого джина, который исполнял желания, но делал это так, что те, кто что-то желал, отдали бы всё, чтобы это желание не исполнялось.