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Запад добился своего. У России новый президент. Но почему же тогда нет радости на их лицах?

Запад добился своего. У России новый президент. Но почему же тогда нет радости на их лицах?

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Помню, в старые времена видеомагнитофонов и различных прокатов кассет, смотрел как-то фильмец про злого джина, который исполнял желания, но делал это так, что те, кто что-то желал, отдали бы всё, чтобы это желание не исполнялось.

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Комментарии
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Сергей
Уже по тому, что как и прежде президентом, в угоду западу и США, драпируется мавзолей, к подножью которого были брошены 150 флагов стран помогающих фашизму, понятно, что президент пришел в который раз с Ельценским стержнем.
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2 час.
Zoia Goldshtab
Ох уж это ельциноидное бремя.......
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55 мин.
Аркадий Цыганов
Чтобы империя восстановилась уходят десятилетия, а то и столетия. Но и это империя пирамидально-диктаторского способа правления. На сегодня для России это способ выжить. А что завтра?
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3 мин.

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