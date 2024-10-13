Уголовное дело возбуждено после отравления школьников на Камчатке

В Камчатском крае возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг по предоставлению питания школьникам, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего были госпитализированы не менее 11 человек, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии