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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Полиция Севастополя напомнила о мерах по сохранности имущества на дачах

В зимний период, как правило, возрастает количество краж с садовых участков. Это связано с тем, что по причине ухудшения погодных условий многие садоводы реже посещают свои дачи, их длительное отсутствие используют злоумышленники.

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