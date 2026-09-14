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19-летний ярославец арестован за призывы к террористической деятельности

19-летний ярославец арестован за призывы к террористической деятельности

За публичные призывы к террористической деятельности в Ярославле арестован 19-летний местный житель. По версии следствия, в мессенджере «Телеграм» он оставил комментарий, призывающий ударить по объектам критической инфраструктуры областного Ярославля.

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